Auch drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung liegen viele Regionen im Osten Deutschlands weiter zurück. Das geht aus dem sogenannten "Teilhabeatlas" hervor. Demnach haben die Menschen in fast allen ländlichen Kreisen und den meisten Städten in Ostdeutschland weniger Einkaufsmöglichkeiten, weitere Wege zum Arzt oder langsameres Internet als in anderen Gegenden der Bundesrepublik.