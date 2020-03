Das Bundeskriminalamt beobachtet derzeit 140 Telegram-Kanäle. Das teilt das BKA auf Nachfrage von MDR AKTUELL mit. Der Zugang zu geschlossenen Gruppen sei jedoch erschwert – oder nicht möglich. Die Auskunft verweigert Telegram mit Sitz in Dubai in der Regel, sagt Extremismus-Experte Dittrich. Er sieht die einzige Möglichkeit darin, Telegram auf internationaler Ebene klar zu machen, dass sie sich an europäische Gesetze halten müssen, wenn sie im europäischen Raum agieren wollen.