Das Thema traf offenbar einen Nerv: Der Dresdener Kulturpalast hatte das Interesse am geplanten Rededuell der beiden renommiertesten Autoren der Sachsen-Metropole unterschätzt. Geschätzte 700 Zuhörer kamen und die Veranstaltung musste vom Foyer in den Großen Saal verlegt werden. Das war am Donnerstag. Uwe Tellkamp trifft auf Durs Grünbein.

Das Thema: Flüchtlingspolitik und Meinungsfreiheit. Stein des Anstoßes war dann eine Äußerung vom Autor des preisgekrönten DDR-Romans "Der Turm". Tellkamp sagt über die Menschen, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind: "Die meisten fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern, über 95 Prozent."

Berichterstattung über Flüchtlinge

95 Prozent reine Wirtschaftsflüchtlinge: Vor allem die Zahl handelte dem Bestseller-Autoren Buhrufe ein. Und postwendend etwas ganz Ungeheuerliches: Nämlich eine Distanzierung des eigenen Verlages, Suhrkamp. Tellkamp dürfte sich bestätigt gefühlt haben, denn sein Thema war, was er selber "Gesinnungsdiktatur" nennt. Ein angebliches Aushöhlen der Meinungsfreiheit im Zuge der Flüchtlingsdebatte.

Tellkamp erklärte: "Die Berichterstattung über Flüchtlinge: Herr Grünberg, gucken Sie sich bitte an, Talkshows, wie geredet wird über Positionen, die abweichen. Ich meine noch nicht mal in rechte oder sonstwo Richtungen: Es geht auch nach links übrigens. Wie wird geredet über abweichende Meinungen, wie ist geredet worden? Und für meine Begriffe, ich gucke mir das seit zwei Jahren jetzt regelmäßig an, ziemlich mies, muss ich sagen. Und auch ziemlich herablassend. Das spüren die Leute und wehren sich dagegen."

Tellkamps These: Die Medien hätten der Merkel-Regierung nach dem Maul geredet. Andersdenkende seien mit der moralischen Keule eingeschüchtert worden. Ein Hinterfragen etwa, ob die Mittel für die Flüchtlingshilfe nicht anderswo nötiger gebraucht würden, sei voller Empörung zurückgewiesen worden. Tellkamp sagte: "Herr Grünbein, wenn wir die 30 Milliarden Euro, die die Flüchtlinge im Jahr kosten, und das ist die offizielle Zahl aus dem Finanzministerium, wenn wir die in die Rentenlöcher stecken, ist das Problem Rentenloch erledigt!"

Wahlen als probater Weg

Wer hier für bedürftige Rentner Partei ergriffen hätte, der sei von den Moralisierern herabgewürdigt worden, nach dem Motto: "Ihr anderen, die ihr an eure Oma zuerst denkt, an eure Tochter, an euren Sohn, denen ihr erst mal Geld geben wollt, bevor ihr es jemandem Fremdes gebt, die denken egoistisch. Gut. Aber weil du egoistisch denkst, bist du ein schlechter Mensch. Und damit fangen die Probleme an. Und das ist es, was ich mit Gesinnungskorridor meine, denn dieses Narrativ ist in vielen Zeitungen gepflegt worden", so Tellkamp weiter.