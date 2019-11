Die Niederlande hatten am Dienstag ein Maßnahmenpaket für den Klimaschutz verabschiedet. Darin wird das Tempolimit als wichtiger Schritt zur Verringerung der Luftverschmutzung festgeschrieben. Es soll nur tagsüber gelten, nachts darf man in den Niederlanden auch künftig 120 Kilometer pro Stunde fahren, so wie bisher.