Deshalb sieht das geplante Gesetz vor, Ärzten finanzielle Zuschläge zu zahlen, wenn sie zum Beispiel einen neuen Patienten aufnehmen. "Das wird schon was bringen", denkt Dermatologe Uwe Reinholz. Problematisch daran findet er aber, dass manche Patienten unter dem Gesetz leiden könnten: "Es wird dann andere treffen, die dem zum Opfer fallen. Zum Beispiel die Chroniker, die schon lange in Behandlung sind und einer ständigen Betreuung bedürfen."

Florian Lanz vom Spitzenverband der Gesetzlichen Versicherer sieht diese Betreuung auch weiterhin als gut gewährleistet. Aber Zuschläge dafür zu zahlen, "dass ein Arzt seine Arbeit macht, also für Patienten erreichbar ist", finde er verkehrt.

Wenn ein Arzt zum Beispiel sagt, ich biete Sprechstunden am Samstag an, bekommt er auch nach der heutigen Rechtslage dafür einen Zuschlag.

Im Sinne der besseren Versorgung begrüßen die gesetzlichen Krankenversicherungen daher auch die Neuregelung der vorhandenen Terminservicestellen. Die sollen künftig rund um die Uhr Termine zu Ärzten vermitteln, auch nachts und am Wochenende.

Für die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen geht das genau in die falsche Richtung. Die gibt zu bedenken, dass "wir in Deutschland die höchste Arzt-Patienten-Kontaktzahl weltweit haben. Und wir haben eine irgendwann mal begrenzte Kapazität." Die Vereinigung befürchtet, dass die Inanspruchnahme von Arztterminen eher zunehme, wenn Patienten leichter an einen Termin kämen. Das sei "eindeutig kontraproduktiv".