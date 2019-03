Salafismus Der Begriff Salafismus kommt aus dem Arabischen und bedeutet "die frommen Altvorderen". Salafisten predigen einen Islam gemäß dem Wortlaut des Korans.



Entstanden ist der Salafismus im 19. Jahrhundert in Ägypten. Er weist stark

intolerante Züge gegen andere Glaubensrichtungen auf. Salafisten verstehen sich als die einzig wahre Gemeinschaft der Gläubigen, da sie den Islam so leben, wie ihn Gott vorgeschrieben hat.



Die Gemeinschaft hat z.B. strenge Kleidervorschriften. In Deutschland gibt es

dem Innenministerium zufolge etwa 11.000 Salafismus-Anhänger (Stand Frühjahr 2018).