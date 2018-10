Das Hanseatische Oberlandesgericht hatte al-Motassadeq wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 3.000 Fällen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Der gebürtige Marokkaner gehörte zur sogenannten Hamburger Zelle um Mohammed Atta, der eines der Flugzeuge in das New Yorker World Trade Center gesteuert hatte.