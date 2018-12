Zwei Jahre ist es her, dass Sascha Klösters seine Mutter auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz verloren hat. Damals raste ein islamistischer Attentäter in einem Sattelschlepper über den Weihnachtsmarkt, überrollte Menschen und zerschmetterte Glühweinstände. An einem der Stände stand Kösters mit seiner Mutter. Sie verstarb noch vor Ort, er überlebte mit mehreren Beckenbrüchen. "Ich habe eine Weile gebraucht, um wieder laufen zu lernen", erzählt Klösters.