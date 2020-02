Im Fall einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle ist ein brisantes Detail ans Licht gekommen. Wie der "Spiegel" berichtet, war ein mutmaßlicher Unterstützer der sogenannten Gruppe S. bei der Polizei Hamm zeitweise für die Vergabe von Waffenscheinen zuständig. Dem Bericht zufolge soll der Verwaltungsmitarbeiter an Prüfungen beteiligt gewesen sein, wer einen Waffenschein bekommt.

Intern werde nun untersucht, ob es Unregelmäßigkeiten gegeben und der Beamte Gesinnungsgenossen geholfen habe, legal an Schusswaffen zu gelangen.

Die Polizei Hamm teilte am Freitagvormittag mit, auf zwei weitere Mitarbeiter mit einer möglichen rechten Gesinnung gestoßen zu sein. Es bestehe jedoch kein Zusammenhang zu der mutmaßlichen rechten Terrorzelle "Gruppe S.".

Die SPD in Nordrhein-Westfalen hat am Freitag eine Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag beantragt. Der Antrag umfasst einen Katalog mit 29 Fragen an Innenminister Herbert Reul (CDU). Er soll unter anderem über den aktuellen Kenntnisstand zu den Anschlagsplänen der Terrorzelle um Werner S. berichten und erklären, ob der Tatverdächtige auf "Daten von potenziellen Opfern zugreifen konnte, die dadurch gefährdet wurden". Außerdem solle er erläutern, wie rechtsextreme Umtriebe innerhalb der Polizei erkannt, gesammelt und behandelt werden. Nach Willen der SPD soll Reul auch über den Anschlag von Hanau informieren, falls sich Bezüge zu NRW ergeben sollten.