Wie das ARD-Hauptstadtstudio und der SWR berichten, hatte der Mann bereits Anfang Oktober umfangreiche Informationen an die Ermittler weitergegeben. Der Kontakt zur Polizei sei in der vergangenen Woche aber abgerissen. Das federführende Landeskriminalamt Baden-Württemberg habe deshalb einerseits um die Sicherheit des Mannes gefürchtet, andererseits Sorge vor spontanen Taten der Gruppe gehabt. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe äußerte sich nicht zu dem Bericht.

Die Männer hatten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer Telegram-Chatgruppe kennengelernt und nur zweimal getroffen, waren aber offenbar schnell handlungsbereit.



Die Gruppe um den 53-jährigen Werner S. aus dem Raum Augsburg, die von den Ermittlern "Gruppe S." genannt wird, soll Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime ins Auge gefasst haben, um "bürgerkriegsähnliche Zustände" auszulösen und so die Gesellschaftsordnung ins Wanken zu bringen. Die Mitglieder sollen unter anderem Angriffe auf sechs Moscheen in kleineren Städten geplant haben. Bei den Razzien in mehreren Bundesländern wurden nach dpa-Informationen unter anderem Äxte, Schwerter und Schusswaffen gefunden.