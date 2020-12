Mirjam Kruppa ist Mitglied der Härtefallkommission Thüringen. Bildrechte: dpa

Die Geflüchteten stellen die Anträge nicht selber, sondern wenden sich an ein Mitglied der Kommission. Mirjam Kruppa ist Migrationsbeauftragte des Freistaats und von Anfang an Mitglied der Kommission: "Ich spreche die unterschiedlichen wichtigen Themen an, die für die Härtefallkommission wesentlich sind: Welche Familienmitglieder? Gehen die Kinder in die Schule oder in die Kita? Wie gut sind die Deutschkenntnisse? Gibt es Arbeit? Gibt es Straftaten? Und so weiter. Dann sage ich den Leuten: Ja, ich bin bereit, den Härtefallantrag einzureichen, aber in ganz vielen Fällen sage ich auch, das ist für mich kein Härtefall. Sie haben hier keine Chance."