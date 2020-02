Der Bundesvorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, nannte die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten ein erfreuliches Ereignis für alle Demokraten. Bildrechte: dpa Der Verein fühlte sich jedenfalls mit dem Ergebnis der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich wohl. Sie steht für den Teil der CDU, der das, was in Thüringen geschehen ist – ein FDP-Kandidat wird mit den Stimmen der AfD Ministerpräsident und löst damit eine linke Regierung ab – als gelungen ansieht. So sagte etwa der Bundesvorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch: "Wenn man das sehr rational betrachtet, das Ergebnis, dann wurde ein Ministerpräsident der FDP gewählt, einer der Linken wurde abgewählt. Und ich glaube, nicht nur für Anhänger einer schwarz-gelben Koalition ist das doch ein gutes Ergebnis, darüber müssten sich alle Demokraten in Deutschland freuen."

Vor der Wahl zum Thüringer Landtag hatte der Landeschef der Werteunion in Thüringen, Christian Sitter, den ehemaligen Verfassungsschutz-Chef und sowohl CDU- als auch Wertunion-Mitglied Hans-Georg Maaßen mehrfach nach Thüringen geholt. Maaßen trat als Unterstützer der CDU auf – wie übrigens auch schon im sächsischen Landtagswahlkampf. In Thüringen kam er zu diversen sogenannten "Konservativen Stammtischen", einem Gesprächsformat der Werteunion.

Während Maaßen öffentlich betonte, mit der Höcke-AfD könne es keine Koalition geben, spielte er auf den Veranstaltungen der Werteunion sehr gern mit dem Gedanken eines Machterwerbs mithilfe der AfD. Beispielhaft dafür ist eine Veranstaltung der Werteunion in Niederorschel am 8. Januar 2020. Vor der Veranstaltung war es zu einer Irritation gekommen, weil Werteunion-Landeschef Sitter den Gastredner Maaßen als "Kandidaten" angekündigt und öffentlich dafür geworben hatte, Maaßen doch dem Thüringer Landtag als Ministerpräsident vorzuschlagen.

Maaßen hatte sich von dieser Idee distanziert, spielte den Gedanken in Niederorschel aber dennoch durch und sagt vor 250 Gästen in der Lindenhalle: "Es geht hier nicht um eine AfD-Einbindung in die Regierung, sondern es geht darum, dass wir christlich, demokratische Politik machen."

Und wer letztendlich den Ministerpräsidenten der CDU wählt, sollte uns schnurz sein. Hans-Georg Maaßen Mitglied der Werteunion

Werteunion-Landeschef Christian Sitter hat auf der Veranstaltung in Niederorschel gesagt: "Natürlich sind wir lästig, weil wir unbequem sind, weil wir unbequeme Fragen stellen, weil wir auch das Bild der Geschlossenheit teilweise ein bisschen hinterfragen; und gerade jetzt muss die Thüringer CDU um den richtigen Weg streiten."