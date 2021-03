Strukturausbau Thüringen lässt vier Millionen Euro Fördermittel liegen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt nicht in großen Städten, sondern im ländlichen Raum. Das gilt auch für Thüringen. Dort gibt es nur wenige größere Städte, wie Erfurt, Jena oder Weimar. Stattdessen gibt es viele kleine Dörfer, weite Wege zur Arbeit. Umso wichtiger ist es, dass der ländliche Raum gefördert wird. Dafür gibt es jedes Jahr viel Geld vom Bund. Doch in Thüringen wurde von diesen Geldern weniger abgerufen als zur Verfügung stand.