Es gehe darum, frühzeitig zu erkennen, wo sich jemand radikalisiert. Für Maier auch eine technische Aufgabe, bei der insbesondere die Länderbehörden zusammenarbeiten müssten: "Also wo gibt es denn Räume, gerade auch im Netz, auf welchen Plattformen, wo sich Menschen radikalisieren. Tatsächlich auch im Spielbereich und so weiter und so fort."

Thüringens Innenminister Georg Maier möchte die rechten Strukturen bundesweit weiter eindämmen. Bildrechte: MDR/Georg Maier

"Und wir müssen, das ist auch ganz wichtig, dafür sorgen, dass diese Strukturen, die dafür gesorgt haben, dass auch Geld erwirtschaftet wird – also ich spreche jetzt insbesondere von Rechtsrock und rechtsgerichtetem Kampfsport –, dass wir auch das bekämpfen. Dass wir also ein Stück weit die Gelddruckmaschine im rechten Bereich stilllegen und so die Strukturen bekämpfen."



In Thüringen wurden in den vergangenen Jahren bereits mehrere geplante rechtsextreme Großkonzerte verhindert oder durch Auflagen und Kontrollen erschwert. Besonders im Bereich Kampfsport könne Thüringen aber noch von anderen Bundesländern lernen, meint Maier.