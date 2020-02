Dammbruch, politischer Tabubruch und Neuwahlen – das sind die wichtigsten Worte, die zur Wahl des neuen thüringischen Ministerpräsidenten fallen. Thomas Kemmerich, von der gerade so mit fünf Prozent in den Landtag gerutschten FDP, hat die Wahl zum neuen politischen Chef des Bundeslandes am Mittwoch gewonnen. Dieses Amt hat er nur mit den Stimmen der AfD und der CDU erhalten. Seitdem steht nicht nur der Politiker selbst in der Kritik, sondern vor allem die Thüringer CDU.

Die CDU um Mike Mohring (r.) wollte Bodo Ramelow (l.) nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Bildrechte: dpa Die CDU-Fraktion hatte sich bereits am Dienstagabend auf ein gemeinsames Abstimmungsverhalten geeinigt. "Wir treten an, um rot-rot-grün zu beenden", sagt Thomas Gottweiss vor der Wahl des Ministerpräsidenten. "Das heißt wir werden natürlich Bodo Ramelow nicht mit wählen", erklärt der 40-Jährige, der erst bei der Wahl im Oktober 2019 für die CDU in den Landtag gewählt wurde.



"Es gibt natürlich einige, die zu mir gesagt haben: Mensch, ob das kein Fehler war, dass Du jetzt da kandidiert hast?", berichtet der Direktkandidat aus dem Weimarer Land. Er glaube aber, dass es eine so spannende Zeit sei, die "wir so schnell nicht wieder erleben werden".

CDU in Thüringen seit Wochen in der Kritik

Es ist fast schon eine prophetische Aussage angesichts der folgenden Entwicklungen. Am Mittwochnachmittag hat sich Gottweiss auch noch mit Mike Mohring getroffen. Der Parteivorsitzende steht seit Wochen in der Kritik, die Thüringer CDU nicht auf eine einheitliche Linie zu bringen.