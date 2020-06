Einen Tag nach dem Kalbitz-Rauswurf veröffentlichte Björn Höcke auf seinem Facebook-Profil ein kurzes Video. Darin greift der Thüringer AfD-Chef auch Jörg Meuthen an, der den Rauswurf herbeigeführt hatte.

Björn Höcke sagt: "Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und sie gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat an der Partei […]."

In der Thüringer AfD habe der Rauswurf für viel Empörung und Unverständnis gesorgt, sagt Möller und spricht wörtlich von einer "Säuberungsmaßnahme": "Die Entscheidung des Bundesvorstands schürt natürlich den Verdacht, dass man solche Maßnahmen auch gegenüber anderen Persönlichkeiten der Partei nutzen könnte. Und natürlich gibt es auch die Befürchtung in Bezug auf Björn Höcke. Dass man auch dort versucht, Mittel und Wege zu finden, ihn kalt zu stellen."

Die Entscheidung habe einen gewissen Vertrauensverlust zur Folge. An eine Spaltung der Partei glaubt Möller aber nicht: "Von Spaltung wird ja seit sieben Jahren gesprochen. Und immer wieder wird sie erhofft von unseren Gegnern. Und ich kann mich erinnern, 2015 als der Essener Parteitag stattfand, sicherlich ein Ereignis, was so nicht wieder passieren wird. Auch damals wurde geschrieben, das war jetzt das Ende der AfD."