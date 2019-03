Mehr als 20.000 junge Menschen haben bei der wöchentlichen "Fridays for Future"-Demonstration in Berlin den Worten der 16-jährigen schwedischen Umweltschutz-Ikone Greta Thunberg gelauscht.

Rede vor Brandenburger Tor

In ihrer zweiminütigen Rede vor dem Brandenburger Tor kündigte Thunberg eine Ausweitung des Kampfes für mehr Klimaschutz an. "Wir wollen eine Zukunft, ist das zu viel verlangt? Das ist erst der Anfang vom Anfang." Den älteren Generationen warf die 16-Jährige dabei Versagen vor: Diese hätten es nicht geschafft, "die größte Krise der Menschheit zu meistern". Sie würden der besorgten jungen Generation nur den Kopf tätscheln und sagen, alles werde gut. "Dabei sollten wir in Panik verfallen", schimpfte Thunberg in ihrer zweiminütigen Rede auf Englisch. "Und mit Panik meine ich nicht, rumzurennen und zu schreien. Ich meine, unsere Komfortzonen zu verlassen."

Schulstreik seit 2018

Thunberg: "Wir sollten in Panik verfallen." Bildrechte: dpa Thunberg hatte ihren Klimaprotest im September 2018 mit einem Schulstreik vor dem schwedischen Reichstag begonnen. Seither folgten weltweit immer mehr Schüler ihrem Beispiel, freitags statt in die Schule auf die Straße zu gehen. Auch in Deutschland erhält die Bewegung für eine bessere Klimapolitik immer mehr Zulauf.

Unterstützung aus der Politik

Außer in Berlin fanden an diesem Freitag auch in anderen deutschen Städten "Fridays for Future"-Demonstrationen statt. Auch immer mehr Erwachsene nehmen an den Veranstaltungen teil. Unterstützung für ihr Anliegen bekommen die Teilnehmer zunehmend auch aus Politik, Wissenschaft und Kirchen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Schüler-Demonstrationen bereits vor zwei Wochen ausdrücklich begrüßt.

Goldene Kamera für Thunberg