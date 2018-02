Unter anderem müsse künftig wieder ein Ostdeutscher oder eine Ostdeutsche an der Spitze eines wichtigen Bundesministeriums stehen, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Erfurt: "Ein Drittel unseres Landes muss sich in einer neuen Bundesregierung wiederfinden." Das gelte personell wie auch inhaltlich.



Tiefensee begründete seinen Vorstoß unter anderem damit, dass die Diskussionen um die Regierungsbildung in Berlin ein guter Zeitpunkt seien, um den inhaltlichen Forderungen und besonderen Interessen der ostdeutschen Länder Gehör zu verschaffen.