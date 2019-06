Justiz Tierquälerei: Strafen sucht man mit der Lupe

Ferkel werden auf den Boden geschlagen und anschließend in einem Eimer entsorgt. Schweine vegetieren mit großen Wunden in einem überfüllten Stall vor sich hin. 700 bis 800 Straftaten wegen Tierquälerei werden jährlich in Deutschland verfolgt, doch die Täter fast nie hart bestraft.