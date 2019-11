Affen bei Krebsstudie mit offener Haut

Bei diesem Versuch hätten sich die Affen in einem elenden Zustand befunden. Wegen des Teststoffs hatten die Tiere "in der Hochdosisgruppe eigentlich komplett offene Haut. Es war das rohe Fleisch zu sehen". Die Studie soll im Jahr 2005 im Labor in Mienenbüttel durchgeführt worden sein.

In diesem Jahr sollen der zuständigen Behördenleitung in Hamburg Unregelmäßigkeiten bei Tierversuchen des LPT gemeldet worden sein. Das erklärte der ehemalige Mitarbeiter der Firma, Jens Dreyer: "Bei dem Termin ging es um Manipulationen von Daten, und es ging natürlich auch darum, dass Studien so stark beeinflusst wurden, dass es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbar war", erklärte der gelernte Biologe gegenüber "FAKT". Jens Dreyer bearbeitete 2004 und 2005 Studien am Hamburger Standort des LPT. Mitte 2005 schied er aus der Firma aus.

Versuchsreihen sollen vorzeitig beendet werden

Das LPT hatte derartige Vorwürfe bislang immer zurückgewiesen. Auf Nachfrage von "FAKT" antwortet die Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV), dass den derzeit aktiven Mitarbeitern keine Hinweise auf Fälschungen in dem genannten Zeitraum bekannt seien. "Da die Aufbewahrfrist der Akten 10 Jahre beträgt, kann nicht geprüft werden, ob derartige Hinweise aktenkundig geworden sind."