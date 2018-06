Dienstag, 12. Juni: Wo Rauch ist, ist auch Feuer

Es beginnt alles mit einem Anruf. Eigentlich ist es ja so, dass wir Journalisten bei einem Abgeordneten anrufen und fragen, ob er uns ein Interview geben soll. In diesem Fall war es umgekehrt. Am Dienstagmorgen meldete sich der Mitarbeiter eines Unionsabgeordneten und fragte, ob wir nicht ein Interview zum Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze haben möchten. Sein Chef würde Seehofer unterstützen.

Ein Bild mit Symbolkraft: Um Angela Merkel wird es einsamer. Bildrechte: dpa So etwas wird sonst hinter vorgehaltener Hand geäußert, aber nicht im Rotlicht der Kamera. Wer lange genug dabei ist, weiß: Wo Rauch ist, ist auch Feuer.



So werden wir am Dienstag Zeuge, wie Angela Merkels Fangemeinde in den eigenen Reihen zerbröselt. Viele Abgeordnete in der Union wollen, dass die Kanzlerin ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik ändert. Sie fordern deutliche Zeichen.

Aktuelle Ereignisse haben Druck erhöht

Ereignisse wie die BAMF-Affäre oder der Fall Susanna haben den Druck im Kessel erhöht. Oft sind die Abgeordneten in den Wahlkreisen die Prellböcke für den Frust der eigenen Leute mit Merkels Politik. Aber auch Prellböcke halten nicht ewig. Nun bietet Horst Seehofer mit seiner Ankündigung, Flüchtlinge, die bereits in einem EU-Land registriert wurden, an der Grenze zurückzuweisen, die Chance, wieder in die Vorhand zu kommen. Das Wort Zurückweisung wird zum Synonym für Zuzugsstopp, Abschiebung, schlichtweg Ordnung an deutschen Grenzen.

Aber Merkel will nicht mitspielen und lehnt Seehofers Vorhaben ab. Das Ventil explodiert. Bei der CDU/CSU-Fraktionssitzung müssen wir nur die Mikrofone hinhalten, um den Ärger über die Kanzlerin und Solidaritätserklärungen mit dem Innenminister einzusammeln. Später wird erzählt werden, wie sich der Frust im Fraktionssaal entlud. Draußen bei uns Journalisten macht ein Wort die Runde: Kanzlerinnendämmerung. Wir fragen uns, wird dieser eine Punkt für Merkel zum Stolperstein?

Hinter der Unionstür fliegen die Fetzen

Gesundheitsminister Jens Spahn (links) ist einer der wenigen in der CDU-Führung, die Merkels Kurs nicht mittragen wollen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fährt für seine Partei Attacke um Attacke gegen die Kanzlerin. Bildrechte: dpa Langes Warten lässt Zeit zum Spekulieren. Was wäre wenn? Wer könnte ihr folgen? Jens Spahn? Zu früh! Annegret Kramp-Karrenbauer? Zu nah an Merkel! Wolfgang Schäuble als Übergang? Der SPD nicht zu vermitteln.



Ja was ist eigentlich mit den Sozialdemokraten? Immer wieder werden Mitarbeiter der SPD-Fraktion in der Journalistentraube vor der Unionsfraktion gesichtet. Sie schauen ungläubig wie wir auf die geschlossene Tür und sind ratlos, was nun werden soll.