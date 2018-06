6.00 Uhr – Nachrichten: Mit Quelle "Rheinische Post" wird gemeldet, Wolfgang Schäuble soll zwischen CDU und CSU vermitteln, auf Bitten von Volker Kauder. Wer sonst. Gibt es also doch einen Kompromiss bis Sonntagabend? Könnte ein arbeitsreiches Wochenende werden.

Spahn, Dobrindt und Lindner - "ein interessantes Trio" Bildrechte: dpa Auf alle Fälle brauchen wir Schäuble-Bilder. Das ist recht einfach. Er leitet um 9 Uhr die Parlamentssitzung. Normal wie immer.



Von der Pressetribüne kann man ganz gut beobachten. Und nicht nur ihn. Merkel kommt nur kurz zur Stimmabgabe beim Parteifinanzierungsgesetz. Kurze Begrüßung der ersten Reihe der Fraktion. Dann wieder Abflug.



Keine Spur von Seehofer. In den hinteren Reihen ein interessantes Trio: Spahn, Dobrindt, Lindner. Alle drei recht aufgeräumt für eine Krise. Nur Spahn wirkt etwas blass und angespannt. Fürs Fernsehen ist so ein Bild ein Geschenk. Wird da eine neue Koalition ausbaldowert?

Zurück im Büro. Wir brauchen Töne, um die Geschichte weiter zu drehen. Unsere Erfolgsquote bei Rückrufen in der CDU sinkt dramatisch gegenüber den Vortagen. Runterkochen heißt offenbar die Devise. Im Postfach ein Brief der CDU-Generalsekretärin an die Parteimitglieder. Eindeutig herauszulesen: Schuld an der Krise ist Seehofer. Helmut Kohl wird bemüht zur Unterstützung Merkels. Das hat für mich ein Geschmäckle, denn Kohl wurde vom Förderer zum Feind der Kanzlerin. Aber auch der Brief zeigt, es brennt.

Ersatzspielort Regierungspressekonferenz

Wenn keiner reden will, muss man Leute finden, die reden müssen. Auf zur Regierungspressekonferenz. Die Sprecher der Kanzlerin und der Ministerien müssen antworten. Im journalistischen Sprachgebrauch auch als "Grillen" bekannt.

Erstes Opfer: Regierungssprecher Steffen Seibert - das Sprachrohr der Kanzlerin. Verfängliche Frage: "Hat der Bundesinnenminister noch das vollste Vertrauen der Kanzlerin?" Seibert lässt sich nicht aufs Eis führen: "Seehofer ist Bundesinnenminister und damit ist klar, dass ihm die Kanzlerin vertraut."

Dann wird es schwieriger. Auf die Frage, ob denn schon über bilaterale Abkommen zur Rückführung registrierter Flüchtlinge mit anderen Ländern verhandelt werde, muss er passen. Aber wie will Merkel sie dann in zwei Wochen bekommen? Mit Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Tschechien, Österreich, Italien …

Die Sprecherin des Innenministers versucht abzuwiegeln. Nicht zuständig. Es ist ein Streit der Parteien. Sie aber sei Sprecherin des Ministeriums. Aber sie verkündet dann wenigstens, dass es bei 68.000 in diesem Jahr eingereisten Flüchtlingen 18.000 Eurodac-Treffer gab. Im Klartext: Sie waren bereits in einem anderen EU-Land registriert als Flüchtling oder hatten in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt.

Panik nach Fake News

Schrecksekunde dann beim Mittagessen im Bundestag. Eine Eilmeldung ploppt auf den Handys auf: "Seehofer kündigt Fraktionsgemeinschaft auf." Der Pressesprecher der SPD-Fraktion löffelt schnell sein Mittagessen. Hinter uns fällt drei Leuten das Besteck aus der Hand. Sie eilen zum Ausgang. Eine Minute später: Entwarnung. Fake News. Ein Streich des Satiremagazins "Titanic". Aber die Reaktion zeigt: Es scheint nichts mehr unmöglich.

Zwei Abgeordnete sagen zu. Die Interviews beschreiben die Unsicherheit aller mit der Situation und wir spüren die Ungewissheit. Die SPD spricht davon, dass die CSU die Machtfrage und einige Merkel weg haben wollen. Die Unionsfraktion dementiert die "Schäuble-Vermittlung". Und die FDP lädt zur "Aktuellen Stunde Masterplan". Am Freitagnachmittag. Die Reihen im Plenum sind schon arg gelichtet.

Opposition verpasst ihre Chance

Seehofer nimmt an der Aktuellen Stunde im Bundestag teil. Sein Masterplan ist weitgehend unbekannt. Bildrechte: dpa Eine Regierungskrise ist immer auch die Stunde der Opposition. Seehofer kommt, begrüßt jovial die anderen auf der Regierungsbank und nimmt betont entspannt Platz.



Nur die FDP nutzt ihre Chance. Leider gäbe es für Chaos keine Steigerung im Duden, um die Situation in der Bundesregierung zu beschreiben, verkündet ihr Geschäftsführer. Lacher erzeugen die Auftritte der Unionsabgeordneten, die vom "vorliegenden Masterplan sprechen", obwohl doch bekannt ist, dass ihn außer Seehofer und Merkel keiner kennt. Absurd.



Die anderen spulen ihre bekannten Positionen zur Flüchtlingspolitik ab. Die AfD will Merkel aus dem Amt entfernen. Die Linke lehnt Zurückweisungen an der Grenze ab.