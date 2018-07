Irgendwann war es gestern Nacht genug des Wartens. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gab eine Erklärung ab mit dem bekannten Tenor: "Keine Zurückweisungen an der Grenze. Keinen nationalen Alleingang." Da ploppte die Nachricht "Seehofer tritt zurück" auf den Screens der Smartphones auf – auch dem von "AKK" wahrscheinlich. So ließ sie keine Fragen zu. Flüchtete fast aus dem Raum.

Heute morgen dann "Seehofer tritt doch nicht zurück" – jedenfalls nicht gleich. Vielleicht in drei Tagen. Es soll nochmal ein letztes Gespräch geben. Mit Merkel. Heute am Montag. Über Nacht haben mich mehrere SMS erreicht, die meinen Zeitplan durcheinander bringen. Schon 8.30 Uhr soll Bundesvorstand CDU sein. Warum tagen die noch einmal, bevor es eine Entscheidung gibt? Fragen ohne Antworten.

Wieder warten vor der CDU – ohne Ergebnis

Dort sind wir natürlich zu spät. Alle Politiker sind schon drinnen. Mit der Redaktion ist abgesprochen, dass mein Kollege die Stücke macht, ich die Schalten. Für mich schafft es die Freiheit, sich mehr umhören zu können. Unser Assistent beobachtet, welches Material im Studio einläuft von den Sitzungen der Parteigremien, von Interviews mit Politikern.

Eine weitere SMS kündigt an, dass es vielleicht keine Fraktionssitzung der Union geben soll. Offenbar will man eine Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU-Abgeordneten verhindern. So spekulieren wir. Der Auftritt der CSU gestern, wiederum keine Entscheidung in der Sache zu treffen, strapaziert die Nerven der Politiker. Und auch unsere. Aber eigentlich geht es gerade in einer Haushaltswoche nicht ohne Fraktionssitzung. Dort werden die Reden verteilt, wird über Anträge gesprochen.

Ich habe noch zwei Stunden Zeit bis zu meiner ersten Schalte für MDR Aktuell und schreibe mir meinen Ärger über den Asylstreit von der Seele unter dem Titel "Es reicht!". Es ist für mich fast unerträglich, wie durch solche ewigen Streitereien der Frust auf die Politik – nicht zu Unrecht – gesteigert wird. Und dieses Land hat nicht nur das Migrationsproblem. Die Kollegen spielen die verschiedenen Varianten durch, was heute noch passieren kann. Auch ohne Ergebnis.

Erneut ein letztes Gespräch zwischen CDU und CSU

Kurz nach 10 Uhr: Eine Kollegin stürmt in den Presseraum bei der CDU. "Sie kommen raus!" Wir rennen raus, greifen nach den Mikrofonen. Aber alle gehen an uns vorbei. Einige sammeln die Journalisten um sich, um "unter drei" einige Informationen zu verteilen. Was eben noch hinter vorgehaltener Hand, wird schnell offiziell: 17 Uhr treffen sich nicht Merkel und Seehofer zum Vier-Augen-Gespräch. 17 Uhr treffen sich Merkel und Seehofer plus je sieben Präsidiumsmitglieder zu einem weiteren Vermittlungsversuch. Es sei nur noch ein kleines Stück, das beide Parteien trenne. Der Thüringer CDU-Landeschef Mike Mohring fordert auch noch mal Geschlossenheit. Er war aber auch gestern der einzige, der sich bei der CDU enthalten hat, weil er der CSU eine Brücke bauen wollte. Er wollte "Zurückweisungen innerhalb der europäischen Verträge oder Rücknahmeabkommen" in das Kommuniqué der CDU mit aufnehmen - als Signal an die CSU. Wurde aber abgelehnt.

Intrigen bei der Fraktionssitzung?

Nun soll die Fraktionssitzung doch stattfinden. Von einem Antrag wird gemunkelt. Die Fraktion solle Zurückweisungen beschließen. Urheber sind wohl beim Wirtschaftsflügel zu suchen. Es wäre ein Versuch, Merkel indirekt zu beschädigen, wenn er eine Mehrheit bekäme. Sie lehnt Zurückweisungen als deutschen Alleingang ab. Aber der Antrag kommt dann doch nicht auf die Tagesordnung.

Als dann das Kommen auf der Fraktionsebene beginnt, stürzen wir uns auf jeden, der bereit ist, unsere Fragen zu beantworten – mit und ohne Kamera und Mikrofon. Vor der Kamera sind viele oft zurückhaltender. Ohne bekommt man doch die eine oder andere Information, auch über die Stimmungslage. Der Tenor der Abgeordneten ist ähnlich: Wir wollen unsere Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU erhalten. Daran würde auch ein Rücktritt Seehofers nichts ändern. Er hat überreizt. Aber was ist der Preis der CSU, wenn Seehofer geht. Das werden wir wohl erst erfahren, wenn sich die beiden Achtergruppen um 17 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus getroffen haben.

Unterschiedliche Welten – nah beieinander

Manchmal ist der Bundestag ein merkwürdiger Ort. In der Unionsfraktion geht es gerade um die Zukunft der gemeinsamen Zukunft von CDU und CSU sowie um das Schicksal der Regierung, draußen vor der Tür zieht gerade die Delegation der "Majestäten der Weinregion Mosel" vorbei. Gut drei Dutzend Weinköniginnen stellen sich lachend zum Gruppenfoto auf. In der Ferne macht auch Merkel gerade ein Erinnerungsfoto mit einer Besuchergruppe, bevor sie sich den Abgeordneten stellt.

Zwischendurch gibt es eine Anfrage der ARD. Mike Mohring wird für den "Brennpunkt" eingeladen. Er ist durch seine Enthaltung zu einem interessanten Gesprächsgast geworden. Er gehört zur jungen Garde der Union, zur Generation nach Merkel.

Mit der ersten Reihe an den Verhandlungstisch

Die Agenturen melden die Besetzung der Verhandlungsdelegationen für das Gespräch von CDU und CSU. Merkel und Seehofer treten mit einer Art Prätorianer-Garde an. Beim Eishockey würde man sagen, "Der erste Sturm ist auf dem Eis". Auf der CDU-Seite sind alles Merkel-Vertraute. Auf der CSU-Seite alles Vertreter einer harten Gangart in der Flüchtlingspolitik. Da könnten Kompromisse schwierig werden. Ob der Bundestagspräsident auch die Liste gelesen haben mag, bevor er Seehofer und Merkel zum Gespräch bat? "Die Union steht am Abgrund", soll er gesagt haben. Wahrscheinlich hat er um Vernunft gebeten.

Wir warten unterdessen schon vor der CDU-Zentrale. Das Heerlager ist größer geworden. Nicht nur die Hauptstadtkorrespondenten sind gekommen. Die Krise lockt auch fernere Redaktionen an. Zum Beispiel das Nordmagazin des NDR. Immerhin hat die Kanzlerin ihren Wahlkreis in Vorpommern. Oder das türkische Fernsehen TRT.

Die CSU kommt eine halbe Stunde zu spät. Dass Seehofer gut fünf Meter zu Fuß geht und nicht in die Tiefgarage fährt, wird zum Ereignis. Absurd. Dann geht das Warten wieder los. Nach einer Stunde werden die Pressesprecher der beiden Parteien rausgeschickt. Gute Laune verbreiten. Mitzuteilen haben sie wenig: "Konstruktive Atmosphäre", "Schwierige Gespräche". Seehofer ist für viele Kollegen schon abgeschrieben. Vergangenheit. Man erzählt sich alte Geschichten. Damals. Als er nicht mehr gesundheitspolitischer Sprecher sein wollte, nachdem sich Merkel für die Kopfpauschale stark gemacht hat. Die Demütigung der Kanzlerin auf dem CSU-Parteitag 2015. Er selbst meldet sich auch mit einem neuen Zitat in der "Süddeutschen Zeitung": "Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist." Starker Tobak. Ist das schon das Nachtreten des Verlierers?

Zweifel am eigenen Urteil

In meiner Schalte 19.30 Uhr verbreite ich eher Optimismus. Als ich "durch" bin, frage ich mich, ob es zu viel war. Ich vertraue auf den gesunden Menschenverstand. Man kann doch das hier nicht scheitern lassen. Mein Kollege, der links von mir schaltet, ist nicht so optimistisch. Weil es um persönliche Konflikte geht. Ich fürchte mich manchmal vor dem eigenen Urteil, dass natürlich auf diversen Informationen beruht. Aber wir müssen als Journalisten auch immer abwägen, was uns warum von wem erzählt und berichtet wird. Politiker wollen Botschaften verbreiten, und wir müssen uns davor hüten, sie vorurteilsfrei zu übernehmen. In der Hektik und im Wettbewerb um die Erstinformation ist das nicht immer ganz leicht. Zeit lassen ist oft nicht. Es hat auch ein wenig mit Eitelkeit zu tun. Dir wurde die Information gegeben. Dich kennen sie. Um es besser zu durchschauen, versuche ich es immer vom Ende zu denken. Wer will was erreichen? Wem nützt es, wenn ein Ereignis eintritt?