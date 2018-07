Als ich die Nachricht hörte, glaubte ich sie kaum. Das soll der Kompromiss sein? Transitzentren an den Grenzen? Dieser Vorschlag lag genauso schon vor knapp drei Wochen, am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz auf dem Tisch. Eingebracht damals von Ministerpräsident Haseloff. Und ich weiß noch, wie ihn Ministerpräsident Bouffier damals vom Tisch wischte. Nicht machbar. Flughafenregelung an den Landgrenzen. Nicht durchsetzbar. Nun hat Bouffier zugestimmt.

Glockengeläut zu Seehofers Auftritt

Der Morgen beginnt um 8:30 Uhr mit Fraktionssitzungen von Union und SPD. Sie werden kurz sein. Um 9 Uhr ruft die Haushaltsdebatte. Auflauf der Hauptdarsteller im Unionsdrama. Horst Seehofer, der Immer-Noch-oder-doch-wieder-Innenminister, hält ein wenig Hof mit süffisanten Bemerkungen. Frage: Wie war das mit dem Rücktritt? Antwort: Schwierige Geschichte. Frage: Können Sie nach Ihrer Bemerkung über Frau Merkel (siehe gestern) noch zusammenarbeiten? Antwort: Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Dann läuten die Glocken im Bundestag und unter ihrem Geläut zieht er in die Fraktion ein. Die Glocken läuten übrigens an jedem Sitzungstag halb neun und rufen zur Andacht in einer kleinen Kapelle auf der Plenarsaalebene.

Nun streiten Union und SPD

Nach 20 Minuten geht's umgekehrt. Die Abgeordneten strömen aus den Sälen. Volker Kauder verspricht nun rasche Umsetzung der Transitzentren. Nebenan allerdings stellt Andrea Nahles den Fuß in die Tür. Die Transitzentren seien ein ungedeckter Scheck. Geht das jetzt alles wieder los? Nun aber Union gegen SPD? Kauder versucht uns zu beruhigen: Nach der letzten Aufregung nicht gleich eine neue Aufregung. Daran werden sich die Sozialdemokraten kaum halten. Intern sind sie den Transitzentren nicht abgeneigt, aber alles hat seinen Preis. Und sie wollen nicht nur eine halbe Seite mit drei Sätzen, sondern ein schlüssiges Konzept sehen. Kann man auch verstehen.

Keine fragt übrigens mal, warum es Transitzentren nur in Bayern geben soll. Auch Sachsen hat das Problem mit registrierten Flüchtlingen. Ich bitte deshalb die Planerin in Sachsen, den sächsischen Ministerpräsidenten dazu um ein Interview zu bitten und schicke schon mal die Fragen per Mail an die Redaktion in Leipzig. Er sagt zu. Inzwischen Treffen mit einem AfD-Abgeordneten aus Leipzig, der auch Bundespolizist ist. Seine Expertise: Das ist eine Luftnummer. Rechtlich kann man die "Fiktion der Nichteinreise" nicht vom geschlossenen Flughafengebiet auf eine Landgrenze übertragen. Das Interview mit Michael Kretschmer trifft ein. Er will eine Testphase in Bayern abwarten und danach entscheiden, ob es diese Zentren auch an der Grenze zu Polen und Tschechien geben soll.

Kalter Entzug von der Droge "Regierungskrise"?