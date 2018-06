Am Vormittag sind nur Touristen im Regierungsviertel unterwegs. Keine Anzeichen für eine Regierungskrise. Ich fahre extra am Kanzleramt vorbei, aber auch dort sind die Tore nach oben gefahren. Drinnen keine schwarzen Limousinen. Alles ruhig. Wenn, dann würden Gespräche wahrscheinlich am Telefon oder stilleren Orten geführt. Auch im Hauptstadtstudio herrscht keine Betriebsamkeit. Besonders die Hörfunkkollegen müssen natürlich Beiträge liefern, denn die aktuellen Sendungen rufen nach "Nahrung".

Fernduell zwischen CDU, CSU und SPD

Am Samstag verweist: Kanzleramt in Berlin (Archivbild) Bildrechte: IMAGO Doch die Agenturen spucken wenig aus. Es gibt einige Zitate zum Konflikt. Im Hörfunk und in den Zeitungen liefern sich die Parteigänger der Kontrahenten ein Fernduell. Alle Stellungnahmen wirken nach dem Motto, es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Die CDU verlangt das Einlenken der CSU. Die CSU beharrt auf ihrer Position. Die SPD mahnt zur Vernunft. Das angekündigte Seehofer-Interview entpuppt sich als möglicher "Beifang" der Kollegen von der "Süddeutschen". Wahrscheinlich haben sie Seehofer gestern im Bundestag kurz getroffen, er hat ihnen zwei, drei Sätze gesagt, die sie sich später autorisieren ließen. Seehofer erhebt den Vorwurf, die CDU sei es gewesen, "die mit der Flüchtlingsentscheidung 2015 die Spaltung Europas herbeigeführt hat". Und er schickt an die CDU-Generalsekretärin eine Rückantwort auf ihren Brief an die CDU-Mitglieder: "Frau Kramp-Karrenbauer stellt uns als Provinzfürsten aus Bayern hin, die die europäische Idee nicht verstanden haben." Damit signalisiert Seehofer zugleich, dass "AKK", sollte die Fraktionsgemeinschaft bestehen bleiben, von zukünftigen Bewerbungen um das Kanzleramt absehen kann.

Presse beginnt mit Abgesängen auf Merkel

Zeit zum Lesen. Die Presse beginnt mit Abgesängen auf Merkels Kanzlerschaft. "Bild", in den letzten Tagen mit Schlagzeilen gegen Merkel das publizistische Sturmgeschütz der CSU, hat heute ihre Angriffe auf Seite 2 verlegt und spekuliert, dass Schäuble sie zum Rücktritt überreden könnte. Die "Welt" titelt über die Kanzlerin: "Plötzlich ziemlich einsam". Sie selbst meldet sich gegen Mittag mit ihrem wöchentlichen Podcast zu Wort. Allerdings kein Wort über den Streit mit der CSU, über die Regierungskrise. Stattdessen Vorfreude auf das Treffen mit Macron. Vielleicht denkt Merkel, Ignorieren wäre für die CSU die größte Strafe. Vielleicht ist sie auch entrückt.

Wie Kohl hat Merkel den richtigen Zeitpunkt für Rücktritt verpasst

Ich sammle auch schon mal Material für einen eventuellen politischen Nachruf über Angela Merkel, falls sie doch hinwirft, und beginne in meinem Archiv zu kramen. Mir fällt ein Ordner mit der Beschriftung "Nachrufe" in die Hand. Vor ein paar Jahren war ich in der ARD für die Vorbereitung der Nachruf-Sendung für Helmut Kohl zuständig. Es gibt nicht nur eine Parallele zwischen dem "Kanzler der Einheit" und "seinem Mädchen". Kohl und Merkel waren Meister im Aussitzen von Problemen. Wie Kohl am Ende seiner Amtszeit scheint sich auch Angela Merkel immer mehr zu entfernen von ihrer Fraktion und auch der Partei. Und sie könnte wie Kohl den Zeitpunkt für einen Rückzug ohne Schaden verpasst haben. Denn wie ihr Ziehvater hat es Merkel versäumt, rechtzeitig einen oder mehrere potentielle Nachfolger aufzubauen, die einen ruhigen Übergang ermöglichen. Bei Kohl lag am Ende der lange Schatten der Spendenaffäre über dem Bild des "Einheitskanzlers". Bei Merkel könnte es die Flüchtlingskrise sein, die ihre Erfolge als erste Frau und erste Ostdeutsche in diesem Amt verblassen lässt.

Am Ende des Tages doch ein Kompromiss?

Noch ein letzter Blick in die Agenturen. Zeichnet sich doch eine Lösung ab? Der Vorschlag kommt überraschenderweise aus der CSU. Der ehemalige bayrische Ministerpräsident Beckstein schlägt vor, Seehofer könnte am Montag zwar die Bundespolizei anweisen, die Zurückweisungen vorzunehmen. Aber da er dazu mehr Personal an der Grenze bräuchte und die Verlegung einige Zeit benötigen würde, könnte es einige Tage dauern, bis die Zurückweisungen beginnen. Vielleicht bis zum 1. Juli. Dann hätte Merkel die Frist, die sie wollte und die CSU ihr Ziel so gut wie erreicht. Es könnte die Krise beenden. Aber die Betonung liegt auf "könnte".

