Zeitungslage am Morgen widersprüchlich. In der "Bild am Sonntag" wird Seehofer zitiert: "Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen." Wer's glaubt? Da stimmt wohl eher, was in der "Welt am Sonntag" steht: "Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten." Auch die Schlagzeile der "BamS", Merkel würde EU-Sondergipfel zur Flüchtlingspolitik mit den betroffenen Ländern organisieren, erscheint mir auch ohne das Dementi des Regierungssprechers als Ente. Einladen könnte meines Erachtens nur Donald Tusk, bei Jean-Claude Juncker wäre ich schon im Zweifel oder der bulgarische Premier Boiko Borissow, denn Bulgarien hat die Ratspräsidentschaft noch bis zum 30. Juni. Aber nicht Merkel. Borissow zu übergehen, würde die Osteuropäer verärgern. Das Dementi von Steffen Seibert kommt auch prompt 11 Uhr.

Ich gebe zu, ich bin sehr unruhig. Ich habe schon einige schwierige politische Situationen in Berlin in den letzten Jahren erlebt. Aber die Ungewissheit, was passiert, nagt auch an mir. Man muss sich nichts vormachen, auch wir Journalisten hier in Berlin sind meist nur am Rand des politischen Geschehens. Dinge über Sein oder Nichtsein einer Regierung, eines Ministers, einer Koalition werden nicht im großen Kreis, sondern in kleinen Zirkeln getroffen.

Historische Parallelen?

Zur Beruhigung fahre ich durch Berlin. Zum Kreuzberg. Dort steht ein Denkmal für den Sieg über Napoleon 1813. Damals zögerte der preußische König Friedrich Wilhelm III. auch lange, bis er nicht nur dem Druck seiner Generäle, sondern auch aus der Bevölkerung nachgab, das Bündnis mit Napoleon zu kündigen und sich gegen ihn stellte. Und es ist 17. Juni. Vor 65 Jahren, am 17. Juni 1953, gab es den Aufstand von Hundertausenden in der DDR gegen die Regierung, weil man mit den Lebensbedingungen und der Politik Walter Ulbrichts nicht einverstanden war. Eine Lehre auch für heute: Wie man auch zur Flüchtlingspolitik steht, darf man nicht die Gefühle und Stimmung in der Bevölkerung außer Acht lassen.

Krisentreffen wird angekündigt

14.43 Uhr: Anruf aus der Redaktion. Es soll ein Treffen Merkels mit CDU-Spitzen geben. Mit dabei sollen ihre Verbündeten im Parteipräsidium sein, die ihre Flüchtlingspolitik unterstützen: Kramp-Karrenbauer, Laschet, Bouffier, Günther, Kauder. Erst will man Fußball schauen, Deutschland gegen Mexiko. Danach will man reden. Nur der Ort ist offen. Ich beginne zu telefonieren, verständige mich mit Kollegen von anderen Sendern. Das ZDF stellt ein Team vor das Kanzleramt. Ein Kollege von der ARD radelt die Landesvertretungen in den Ministergärten zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz ab, ob sich dort was tut. Zudem stellt der Bayerische Rundfunk ein Team vor die Parteizentrale der CDU, das Konrad-Adenauer-Haus.

Jetzt zählt Kooperation, nicht Konkurrenz. Denn schnelle Bewegung zwischen den verschiedenen Orten ist nicht möglich. Dazwischen ist die Fanmeile für die Fußball-WM auf der Straße des 17. Juni. Verkehrschaos vorprogrammiert. Weitere Teams zu bekommen, ist sinnlos. In zwei Stunden spielt die deutsche Nationalmannschaft. Da lehnen auch freie Kamerateams Aufträge ab und lassen privat vor Katastrophe gehen.

Merkel auf dem Weg zum Adenauer-Haus. Bildrechte: dpa 16.30 Uhr: Das ZDF Team meldet, Merkel hat das Kanzleramt verlassen. Also Konrad-Adenauer-Haus. Geht eigentlich auch nicht anders, denn es handelt sich nicht um ein Treffen der Regierung, sondern der Partei. Da muss auch Merkel die "Hausordnung" einhalten. Zugleich kommt vom Konrad-Adenauer-Haus die Meldung, dass Kauder reingefahren ist, ohne was zu sagen.



Ich simse mit den Sprechern der Ministerpräsidenten aus Sachsen-Anhalt und Sachsen. Rückmeldung: Beide sind nicht dabei. Vielleicht per Telefon. Haseloff und Kretschmer gelten eher als Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik.

Merkel oder DFB-Elf: Wer scheidet zuerst aus?

16.46 Uhr: NRW-Ministerpräsident Laschet lässt sich was entlocken. Er beharrt weiter auf der europäischen Lösung wie die Kanzlerin. Erstaunlicherweise zögert er kurz bei der Frage, ob die CDU in Bayern antreten würde, wenn die Fraktionsgemeinschaft CDU/CSU zerbricht. Doch dann fasst er sich. "Ich setze darauf, dass wir zu einer Einigung kommen. Und darum ringen wir in den nächsten Stunden." Klartext: Auch diese Option liegt auf dem Tisch, aber es gibt direkte Gespräche mit der CSU hinter den Kulissen. Merkel ist nicht frei in ihrer Entscheidung. Ihr muss klar sein, dass viele in der CDU im Zweifel den Erhalt der Fraktionsgemeinschaft CDU/CSU über ihr Schicksal stellen würden. Denn ihre politische Karriere wird in absehbarer Zeit enden, selbst, wenn sie den Konflikt jetzt löst.