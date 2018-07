Nachtrag zu Samstag

Gestern Abend kam 18 Uhr ein Anruf der Redaktion. Unregelmäßigkeiten. Kanzlerin Merkel hatte am Vormittag einen "Bericht zum Europäischen Rat" an die Mitglieder der Parteigremien und Fraktion der CDU/CSU verschicken lassen. Darin heißt es unter Punkt 3.3 "Zahl der Dublin-Rücküberstellungen steigern": "Heute gelingt eine Dublin-Rücküberstellung aus Deutschland nur in zirka 15 Prozent der Fälle. Um diese Quote deutlich zu steigern, schließen wir mit verschiedenen Mitgliedstaaten Verwaltungsabkommen gemäß Art. 36 Dublin-Verordnung ab ... Von Seiten folgender Länder gibt es Zusagen auf politischer Ebene, solche Abkommen abzuschließen." Danach werden 14 Länder aufgeführt.

Als ich am Morgen die Eilmeldung dazu gelesen hatte, war ich erstaunt, wie effektiv Merkel offenbar beim Gipfel gewesen sein muss. In den knapp 13 Stunden Verhandlungen über alles Mögliche, hatte sie also diesen Ländern Zusagen abgerungen. Chapeau. Doch nun schien das alles nur ein Kartenhaus zu sein. Ungarn und Tschechien dementierten. Das sollte ich erklären um 19:30 Uhr vor der Kamera. Das konnte ich nicht erklären. Und die Regierung kann es auch nicht. Ein halbgares Dementi aus "Regierungskreisen": Es hätte sich um eine mündliche Bereitschaft der Länder gehandelt, zu verhandeln. Aber für mich sind Bereitschaft und Zusagen zwei unterschiedliche Dinge. Es beschädigt Merkels Glaubwürdigkeit.

Nächste Meldung genau während der Schalte 19:30 Uhr: Treffen Merkel/Seehofer noch am Abend im Kanzleramt. Allein! Unter vier Augen! Letzter Versuch für einen Kompromiss? Ihre Mienen in den Limousinen sprechen Bände. Hier geht es ums Überleben der Koalition oder wie ein CSU-Politiker am Freitag meinte: "Die Kuh ist noch nicht vom Eis". Seehofer hat im Gepäck die Einschätzung der Experten seines Ministeriums, die ihn beraten haben. Zurückweisung in Kraft setzen? Eher auf Schleierfahndung im Grenzhinterland setzen? Wir werden es nicht mehr erfahren an diesem Abend.

Sonntag - Tag der Entscheidung

Wie geht es weiter mit Merkel und Seehofer? (Archivbild von 2017) Bildrechte: dpa Keine Informationen über das Merkel-Seehofer-Gespräch. Wir haben ab 15 Uhr Stücke zu senden und Schalten zu machen. Aber mit was? Bilder von vorfahrenden Autos werden unseren Zuschauern nicht reichen. Rumtelefonieren, ob sich vor den Gremien jemand äußert. Marian Wendt, Innenexperte der CDU, erklärt sich für ein Interview bereit. Team besorgen. In den Anzug springen. Ins Studio fahren. Wendt hofft auf Kompromiss, will aber klare Fakten, bis wann die Rücknahme-Abkommen kommen. Schleierfahndung statt Zurückweisungen an der Grenze? Gute Idee, aber man braucht Personal. Gute Antwort. Konkrete Dinge will der Zuschauer hören und auch erklärt bekommen.

SPD mit neuem Kurs in der Flüchtlingspolitik

Aus der SPD flattert der Entwurf für ein Migrationspapier ins Haus. Man reibt sich die Augen. Nahles parkt ihre Partei mit diesem Papier zwischen CDU und CSU und leitet eine Wende in der sozialdemokratischen Flüchtlingspolitik ein. Schutzanspruch nur für politische und Kriegsflüchtlinge, Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern in Herkunfts- oder Drittstaaten, schnelle Rückführung von registrierten Flüchtlingen ins Ankunftsland. Aber – auch wenn es ungerecht klingt – die SPD hat heute wieder die Nebenrolle im Asyldrama.

Merkels Interview

Manches sehen wir früher als die Öffentlichkeit. Manchmal weiß man dadurch mehr, manchmal auch nicht. Heute zeichnet das ZDF am frühen Nachmittag das "Sommerinterview" mit der Kanzlerin auf – vor den Gremiensitzungen! Wird sie uns dort vielleicht den Kompromiss verkünden. Wir bekommen das Interview "durchgesteckt" ins Studio und können auf einem sogenannten "Hauskanal" mitschauen. Der Deal heißt "Sperrfrist": Bis 19:10 Uhr, also Sendestart beim ZDF dürfen wir nicht darüber berichten, was wir gesehen oder gehört haben. Ich schreibe die Antworten mit. Doch es gibt kein Signal. Es gibt offenbar keinen Kompromiss. Es ist alles offen. Merkel selbst scheint offenbar nicht zu wissen, ob es am Abend noch einen Bundesinnenminister, eine Fraktionsgemeinschaft, eine Regierung gibt. Erstaunen unter uns allen. Die Sperrfrist wird sofort gebrochen durch Nachrichtenagenturen, die auch mitgehört haben. Das ZDF widerspricht nicht, aber will sich die Exklusivität der Bilder und Töne sichern – wenigstens bis 17 Uhr.

Fernduell Berlin – München

16 Uhr. CDU-Zentrale. Die ersten Präsidiumsmitglieder marschieren wortlos ins Konrad-Adenauer-Haus. Ernste Miene scheint heute ein Art Dienstkleidung zu sein. Fragen werden ignoriert. Die Kollegen simsen und twittern trotzdem, auch wenn es nichts gibt. Selbst Daniel Günther schweigt. Nur Bouffier redet: keine nationalen Alleingänge. Union muss beisammen bleiben. Aus München kommen andere Töne: Die EU-Beschlüsse seien nicht "wirkungsgleich". Seehofer kündigt eine persönliche Erklärung nach dem CSU-Vorstand an. Klingt das nach Rücktritt? Touristen bleiben stehen. Berliner machen ihren Sonntagsspaziergang vorbei. Die Krise als Event. Nach Beginn der Sitzung des CDU-Präsidiums ist der nächste Höhepunkt vor Ort das Elf-Meter-Schießen im Spiel Spanien gegen Russland. Und danach vereinzelte Autos mit russischen Fahnen und tutenden Hupen. Ansonsten warten. Über den Fortgang in München informieren wir uns über den Live-Blog der Konkurrenz. Dort scheint sich der Wind gegen Seehofers harte Linie zu drehen. Wirklich? Merkel steht besser da. Aus der oberen Etage im Konrad-Adenauer-Haus dringt nach unten: CDU-Präsidium steht hinter Merkel. Was sonst? Man kann sich von der "kleinen" Schwester nicht die Kanzlerin weg putschen lassen. Und ihre Gegner in den eigenen Reihen haben nicht den Mut und auch noch nicht eine Mehrheit hinter sich.