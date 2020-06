Nachdem am Stammsitz des Fleischproduzenten Tönnies in Nordrhein-Westfalen mehr als 1.500 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist die Sorge vor einer Ausbreitung auch an anderen Standorten groß. Mit seinen 2.200 Mitarbeitern ist der Schlachtbetrieb in Weißenfels das zweitgrößte Werk des Unternehmens.

Massentest – Wie viele lassen sich wirklich testen?

Nun werden Forderungen laut, alle 2.200 Mitarbeiter auf das Coronavirus testen zu lassen. Der Landrat vom Burgenlandkreis Götz Ulrich (CDU) setzt sich sogar für regelmäßige Stichproben ein. "Deshalb halte ich es für geboten, solange die Pandemie läuft, dass Unternehmen, wo so viele Mitarbeiter in so engem Raum zusammen arbeiten oder auch leben, dass man dort regelmäßige Stichproben fährt, die sich eben nicht nur auf die Mitarbeiter, die neu in dem Betrieb kommen, beziehen", erklärt Ulrich.

Bild vom Massentest im Weißenfelser Tönnis-Standort im Mai 2020 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch wie realistisch ist das? Bereits Mitte Mai wurde am Standort Weißenfels prophylaktisch ein Massentest auf das Coronavirus durchgeführt, nachdem die Ausbrüche in Schlachtbetrieben im westfälischen Coesfeld und im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt bekannt geworden waren. Doch nur die Hälfte der Arbeiter hatte an den freiwilligen Tests teilgenommen. Alle Ergebnisse waren hier negativ ausgefallen. Aber viele Mitarbeiter wussten offenbar nicht, dass es diese Tests überhaupt gibt.

Beratung migrantischer Arbeitskräfte leistet Aufklärungsarbeit unter den Mitarbeitern

Elitsa Kirova, von der Beratung migrantischer Arbeitskräfte, war damals einen Tag vor Testbeginn Ort, um die Mitarbeiter darüber zu informieren. "Wir haben ganz viele Leute angesprochen und auch die Testungen explizit nachgefragt, ob sie Bescheid wissen, auch dass sie kostenlos sind. Tatsächlich wussten viele es nicht", sagt sie bei "MDR-exakt".

Elitsa Kirova, von der Beratung migrantischer Arbeitskräfte Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jetzt ist sie wieder am Tönnies-Standort Weißenfels unterwegs, um hier erneut Aufklärungsarbeit zu leisten. Begleitet wird sie von Gabriela Ruszala. Die beiden sprechen fließend serbokroatisch, bulgarisch und polnisch. Vor Ort wollen sie sich auch ein Bild von den Wohnverhältnissen und der Einhaltung der Hygienevorschriften machen.

Burgenlandkreis fordert Kontaktdaten der Mitarbeiter bis Ende Juni

Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen und Kontaktpersonen von am Coronavirus infizierten Personen ausfindig machen zu können, hat der Burgenlandkreis das Unternehmen Tönnies nun aufgefordert, bis Ende Juni die Adressen aller Mitarbeiter vorzulegen.

In den Betrieben arbeiten die Mitarbeiter auf engstem Raum miteinander. Bildrechte: MDR/Exakt Am Standort Gütersloh sah man sich dazu nicht in der Lage, weil dies der Datenschutz nicht zulasse. Kenntnis über Wohnadressen von Subunternehmen dürfe das Unternehmen gar nicht haben, erklärte Clemens Tönnies gegenüber der Presse. Als diese um die Kontaktdaten ihrer Mitarbeiter gebeten worden seien, hätten diese wiederum datenschutzrechtliche Bedenken ins Feld geführt. Die Behörden haben dann schließlich eine Herausgabe der Daten durchgesetzt.

Thomas Kuhlbusch, Leiter des Krisenstabes im Landkreis Gütersloh Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Wenn man so lange auf die Grundlagen warten muss, die wichtig sind, um einen Virus einzudämmen, dann ist das Vertrauen am Ende eines solchen Prozesses auf null", kritisierte Thomas Kuhlbusch, der Leiter des Krisenstabes im Landkreis Gütersloh, daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Schlachtbetrieb-Riesen.

Landrat: Tönnies-Mitarbeiter sollen Standort jetzt nicht wechseln dürfen