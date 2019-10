Bei einer Trauerfeier in Merseburg ist am Freitag an einen 20-Jährigen erinnert worden, der bei dem Terroranschlag in Halle getötet wurde. Neben Verwandten und Bekannten nahmen auch Ministerpräsident Reiner Haseloff, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke, an der Gedenkfeier in der Stadtkirche teil.