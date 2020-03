Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte "Flügel" in der AfD wird erst in einigen Tagen über seine Zukunft beraten. Wie die Agentur dpa berichtet, findet das für Samstag geplante Treffen nicht statt. Zur Begründung hieß es, wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus habe es zahlreiche Absagen gegeben. Dennoch solle es in den kommenden Tagen einen Meinungsaustausch über die eigene Zukunft geben. Eine offizielle Absage des Treffens gibt es bislang noch nicht.

AfD-Parteichef Jörg Meuthen Bildrechte: IMAGO

Der Bundesvorstand der AfD hatte am Freitag in Berlin mit großer Mehrheit entschieden, dass sich der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte "Flügel" bis Ende April auflösen soll. Parteichef Jörg Meuthen sagte am Samstag der dpa, er bedauere die Absage des Treffens. Das ändere aber nichts an der gesetzten Frist von Ende April.



Parteiinterne Kritiker hatten auf die Auflösung des "Flügels" gedrängt, weil sie befürchten, dass die gesamte Partei demnächst vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft werden könnte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte in der vergangenen Woche erklärt, der "Flügel" sei eine "erwiesen extremistische Bestrebung", die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte.