Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu haben bekräftigt, die zuletzt sehr angespannten gegenseitigen Beziehungen wieder zu verbessern. Bei einem Besuch Cavusoglus in Gabriels Heimatstadt Goslar sagte der deutsche Außenminister, es müsse alles unternommen werden, um die Schwierigkeiten im deutsch-türkischen Verhältnis zu überwinden. Die Türkei sei für Deutschland auf vielen Feldern ein wichtiger Partner. Beide Länder verbinde viel mehr an Gemeinsamkeiten, als das manchmal bewusst sei.

Cavusoglu räumte ein, dass es in den vergangenen Monaten Differenzen, Probleme, Spannungen und Eskalationen gegeben habe. Es gebe aber den gemeinsamen Willen, Probleme durch den Dialog zu überwinden. Zugleich bekräftigte Cavusoglu, seine Regierung habe "gewisse Erwartungen" an die Bundesregierung, unter anderem beim Vorgehen gegen die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

Bei einem Pressetermin sagte Gabriel auf Nachfrage, es sei bei dem Gespräch in seinem Haus auch um den in der Türkei inhaftierten deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gegangen. Einzelheiten nannte er aber nicht.

Vor allem die Inhaftierung Deutscher in der Türkei belastet die Beziehungen. Noch immer sind in der Türkei sieben Deutsche inhaftiert, unter ihnen der Journalist Yücel, der seit mehr als zehn Monaten in Haft ist.