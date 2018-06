Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt heute mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Berlin zusammen. Deutschland ist die erste Station von Netanjahus Europa-Kurzreise. Am Abend fliegt er weiter nach Paris, wo er Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und auf der Weiterreise in London die britische Premierministerin Theresa May treffen wird.