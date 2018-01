Zudem träfen die Sanktionen vor allem ostdeutsche Unternehmen , so Haseloff, vor allem in der Agrar- und Ernährungsbranche, die traditionell gute Kontakte nach Russland pflegten. Die Ost-Regierungschef wollten über dieses "dringende Thema" daher so schnell wie möglich mit Kanzlerin Angela Merkel sprechen.

In einem gemeinsamen Positionspapier stellten die Länderchefs außerdem Forderungen an eine mögliche neue Große Koalition. So fordern sie, strukturschwache Regionen auch nach 2020 zu fördern. Zudem plädieren die Ministerpräsidenten unter anderem für Investitionen in die Infrastruktur und für Hilfen zur Beseitigung des Ärztemangels in ländlichen Gebieten.