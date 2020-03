Der Ausstoß von Treibhausgasen ist in Deutschland 2019 deutlich zurückgegangen. Wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Berlin mitteilte, sanken die Emissionen um 6,3 Prozent. Demnach war es der zweitgrößte Rückgang seit 1990. Stärker sank der CO2-Ausstoß nur 2009 in der Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Hauptgrund für den starken Rückgang war demnach, dass weniger Strom aus Kohle produziert wurde. Im Vergleich zu 1990 liegt der deutsche CO2-Ausstoß bei minus 35,7 Prozent.

Allerdings gab es nicht in jedem Bereich eine Senkung. So stieg der CO2-Ausstoß beim Heizen und im Verkehr an. Zur Erklärung hieß es vom Umweltministerium, Heizöl sei günstig gewesen und das Wetter etwas kühler als im Vorjahr. Auch seien zwar sparsamere Autos auf den Markt gekommen. Aber der Kfz-Bestand hab in Deutschland um 1,6 Prozent gewachsen – und damit auch der Spritverbrauch.