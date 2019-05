Mit der neuen Verordnung entfalle das bisherige Mindestalter, um ein Kraftfahrzeug – in diesem Fall einen E-Roller – benutzen zu dürfen, kritisiert Dieter Müller vom Institut für Verkehrsrecht und Verkehrsverhalten Bautzen. "Das heißt also, 12-, 13- und 14-Jährige sollen jetzt auch schon mit diesen Elektrorollern unterwegs sein. Und erst ab 15 hat der Staat ihnen vorher zugebilligt, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen zu können." Das könne zu deutlichen Haftungsproblemen und auch zu Verkehrsunfällen führen, befürchtet der Verkehrsexperte.

Insbesondere wenn sich die Nutzenden nicht an die vorgeschriebenen Flächen und Verhaltensregeln halten, kann es zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmenden kommen. Genau können wir diese Problematik aber erst abschätzen, wenn wir die tatsächlichen Mengen und das Verkehrsverhalten in der Realität beobachten.

In Dresden möchte man deshalb die Radwege ausbauen und die Anbieter der E-Roller in die Pflicht nehmen.

Dass die Anbieter sich immer an so eine freiwillige Verpflichtung halten, bezweifelt Verkehrsjurist Dieter Müller. Vor einigen Jahren sei der Markt bereits mit E-Bikes geflutet worden. Niemand habe da die Hersteller in die Verantwortung genommen. "Das E-Bike kann man sich einfach so kaufen und damit losfahren. Und wir haben jetzt schon sehr viele Schwerverletzte und Tote zu beklagen. Das wird bei den E-Rollern auch so sein", mahnt Müller.