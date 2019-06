Bundestag Linke beantragt Treuhand-Untersuchungssausschuss

Die Linksfraktion wird am Donnerstag im Bundestag einen Antrag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses über die Treuhandanstalt einbringen. Die Anfang 1990 gegründete Behörde sollte die volkseigenen DDR-Betriebe privatisieren, was in vielen Fällen zu deren Zerschlagung führte. In den 90er Jahren hatte sich das Parlament bereits in zwei Untersuchungsausschüssen mit der Tätigkeit der Treuhand beschäftigt.

von Matthias Reiche, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL