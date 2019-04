Die politischen Gräben in der Bluttest-Diskussion verlaufen über die Parteigrenzen hinweg. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte jüngst eine breite Diskussion in ihrer Partei angekündigt. Gesundheitsminister Jens Spahn sprach sich für eine Kostenübernahme aus. Die Entscheidung müsse aber der Gemeinsame Bundesausschuss treffen.

Die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt, die selbst Mutter eines Sohnes mit Trisomie 21 ist, forderte in der "Welt am Sonntag", die Gesellschaft müsse eine ethische Debatte über die Grenzen des Machbaren führen: "Was können wir erkennen, was wollen wir erkennen und wie gehen wir mit diesem Wissen um?" Eine Grundsatz-Debatte darüber, "in was für einer Gesellschaft wir leben wollen", fordert auch die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen, Corinna Rüffer.