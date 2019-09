Der Gemeinsame Bundesausschusses (G-BA) von Ärzten, Kliniken und Kassen will am Donnerstag endgültig darüber entscheiden, ob der vorgeburtliche Bluttest auf das Downsyndrom künftig von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. "Der Spiegel" hatte am Wochenende vorab berichtet, dass die Mitglieder sich auf ein Ja zur Kostenübernahme verständigt hätten. Die Kosten sollten allerdings nur bei "besonderen Risiken oder zur Abklärung von Auffälligkeiten" übernommen werden. Ein flächendeckendes Screening soll es nicht geben.