Die Zahl der Hartz-IV-Bezieher ist einer Studie zufolge trotz des Arbeitsmarktbooms seit 2011 nicht zurückgegangen. Sie liegt relativ konstant nahe der Sechs-Millionen-Marke, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht. Die Zahl der unter Armut leidenden Kinder ist dem Deutschen Kinderschutzbund zufolge deutlich höher als bisher bekannt.

Der Kinderschutzbund macht folgende Rechnung auf: Für drei Millionen Kinder zahlt der Staat Sozialleistungen, damit deren Existenzminimum gesichert ist. Zählt man aber auch diejenigen Familien hinzu, die Anspruch auf Hartz IV, Kinderzuschlag oder Wohngeld haben, dies aber nicht nutzen, ist die Zahl der in Armut lebenden Kinder deutlich höher. "Denn viele Familien beantragen Leistungen erst gar nicht, die ihnen aufgrund ihres geringen oder fehlenden Einkommens eigentlich zustehen", erklärte der Präsident der Organisation, Heinz Hilgers.

Mehr Kinder als bislang angenommen leben in Armut. Bildrechte: dpa

Zugleich ist jedoch die Zahl der Aufstocker, also der Erwerbstätigen, die trotz des 2015 eingeführten Mindestlohns von 8,50 Euro nicht ohne Hartz-IV-Leistungen über die Runden kommen, kaum gesunken.



Brenke sagte: "In der Gruppe der abhängig Beschäftigten, die mehr als 1.200 Euro im Monat verdienen, müssen heute sogar mehr Personen als vor Einführung des Mindestlohns ihren Verdienst aufstocken". Der Mindestlohn verhindere also keine Abhängigkeit von Hartz-IV-Leistungen.