In der Türkei ist ein weiterer Deutscher freigelassen worden, der aus politischen Gründen inhaftiert war. Vom Auswärtigen Amt hieß es am Freitag, er sei ohne Auflagen freigelassen worden. Der 45-jährige Deutsche mit türkischen Wurzeln soll nach Medienberichten im hessischen Stadtallendorf leben. In wenigen Tagen soll er nach Hause reisen dürfen. Er ist der dritte deutsche Inhaftierte, der im Dezember von den türkischen Behörden freigelassen wurde.

Berlin erinnert an andere Fälle

Journalist Deniz Yücel - seit Februar 2016 in Haft Bildrechte: dpa Zur aktuellen Freilassung hieß es von der Bundesregierung, man nehme sie positiv zur Kenntnis. Doch seien noch sieben weitere Deutsche wegen politischer Vorwürfe in Haft. Diese Fälle zu lösen, sei eine wichtige Aufgabe, um die bilateralen Beziehungen zu verbessern. Unter den Inhaftierten ist auch der Journalist Deniz Yücel, der Mitte Februar in Gewahrsam genommen wurde. Ihm wird u.a. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Das Auswärtige Amt warnt auf seiner Website vor willkürlichen Festnahmen in der Türkei.

Erdogan sieht keine Probleme

Die Flaggen beider Länder am 22. Januar 2016 vor dem Bundeskanzleramt. Bildrechte: dpa Die Verhaftungen haben die deutsch-türkischen Beziehungen stark belastet. Die Bundesregierung deckelte daraufhin die Bürgschaften für Geschäfte mit der Türkei. Der türkische Präsident Recep Tayyip warf dem politischen Berlin daraufhin Nazi-Methoden vor.



Doch nun sieht Erdogan nach eigenem Bekunden die stark strapazierten Beziehungen auf einem Weg der Besserung. Die türkische Zeitung "Hürriyet" zitiert ihn mit den Worten, dass die Türkei kein Problem mit Deutschland habe und auf gute Beziehungen zu den USA und der EU hoffe. Erdogan erklärte zugleich, die Türkei sei gezwungen, die Zahl der Feinde zu verringern und die der Freunde zu vermehren.

Behörden gestehen Ermittlungsfehler ein