Die Türkei hat erneut eine mutmaßliche Terroristin der Islamisten-Miliz IS nach Deutschland abgeschoben. Wie die Bundespolizei am Donnerstag bestätigte, landete das Flugzeug mit der aus Norderstedt bei Hamburg stammenden Frau am späten Mittwochabend auf dem Hamburger Flughafen.

Frau mit zwei Kindern

In der aus Istanbul kommenden Maschine saßen den Angaben auch die zwei und vier Jahre alten Söhne der Terrorverdächtigen. Die 29-Jährige soll aus dem Gefangenenlager für IS-Terroristinnen in Ain Issa in Syrien geflohen sein. Das türkische Innenministerium in Ankara hatte zuvor via Twitter über die Abschiebung von "ausländischen Terroristenkämpfern" informiert.

Nach Landung verhaftet

Die Hamburger Oberstaatsanwaltschaft bestätigte der "Bild"-Zeitung, dass die Frau gegen 22 Uhr verhaftet worden sei. Bundespolizisten hätten die 29-Jährige direkt aus dem Flieger geholt, berichtete das Blatt. Wie die Deutsche Presse-Agentur dpa erfuhr, wird ihr die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt.

Seit Wochen Abschiebungen