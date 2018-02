Als Bundesinnenminister soll Seehofer auch Heimatminister werden. Bildrechte: dpa

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass Union und SPD das Bundesinnenministerium zu einer Art Heimatministerium mit dem derzeitigen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer an der Spitze ausbauen wollen. Demnach sollen dem CSU-Politiker als neuem Bundesinnenminister künftig auch die Bereiche Bau und Heimat unterstehen.



Das erste Heimatministerium in der Bundesrepublik wurde nach der Landtagswahl 2013 in Bayern auf Wunsch von Seehofer gegründet. Es wurde an das Finanzministerium angegliedert. Inzwischen gibt es auch in Nordrhein-Westfalen ein Heimatministerium.