Der Kurznachrichtendienst Twitter hat am Montag vorübergehend den Account der Wohenzeitung "Jüdische Allgemeine" gesperrt. Anlass war ein Post mit einem Link auf ein DPA-Interview mit dem israelischen Botschafter. Im Text dazu hieß es "Warum Israels Botschafter Jeremy Issacharoff auf Gespräche und Treffen mit der AfD verzichtet", einer der Hashtags dazu lautete "#ANee".

Die Zeitung zitierte aus einer automatischen Mitteilung des Kurznachrichtendienstes, wonach das Blatt mit diesem Tweet "gegen die Regeln zum Veröffentlichen von irreführenden Informationen zu Wahlen" verstoßen habe. Gemäß der Twittermeldung sollte die Sperre einen halben Tag dauern, wurde aber nach wenigen Stunden wieder aufgehoben. Die Online-Ausgabe der "Süddeutsche Zeitung" zitierte am Montag ein Twitter-Statement, in dem das Unternehmen die Sperrung als Fehler bezeichnete.

Zuvor hatte die "Jüdische Wochenzeitung" heftige Kritik an der Sperrung geäußert. Der Online-CvD Philipp Peyman Engel sagte: "Dass Twitter antisemitische Hasstweets duldet, aber Nachrichten der einzigen jüdischen Wochenzeitung Deutschlands sperrt, ist für uns absolut unverständlich." Nach der Freischaltung fügte er hinzu: "Ob beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, das ist ein Eingriff in die Pressefreiheit, weil es eine Berichterstattung auf diesem Kanal an diesem Tag zeitweise unmöglich gemacht hat."