Was ist die G10-Kommission? Die G10-Kommission entscheidet über die Notwendigkeit und Zulässigkeit sämtlicher durch die Nachrichtendienste des Bundes durchgeführten Beschränkungen im Bereich des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Daher hat die Kommission auch ihren Namen. Denn das Briefgeheimnis ist in Artikel 10 des Grundgesetzes geregelt.



Die Kommission entscheidet in jedem Einzelfall neu und auf Antrag der Geheimdienste. Sie kontrolliert außerdem den gesamten Prozess der Überwachungsmaßnahmen. Schließlich bestimmt die Kommission auch, ob und wann jemand später über eine Überwachung informiert wird.



Die G10-Kommission wird vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags für eine Wahlperiode bestellt. Es muss sich nicht um Mitglieder des Bundestages handeln. Die Mitglieder und ihre Stellvertreter sind in ihrer Amtsführung unabhängig und Weisungen nicht unterworfen. Vorsitzender der Kommission ist derzeit der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Schmidt, der früher Vorsitzender des Rechtsausschusses war.



Quelle: Deutscher Bundestag/eigene Bearbeitung