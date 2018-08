Die bayerischen Behörden haben offenbar rechtswidrig einen zum Volk der Uiguren gehörenden Asylbewerber aus China in seine Heimat abgeschoben. Das hat der Bayerische Rundfunk am Montag berichtet. Demnach gibt es bislang kein Lebenszeichen von dem zuletzt in München lebenden 22-Jährigen. Was mit dem Mann nach seiner Ankunft in Peking geschah, wissen dem Bericht zufolge weder die bayerischen Behörden noch sein Anwalt. Letzterer vermutet, dass sich sein Mandant im Gefängnis befinden könnte.