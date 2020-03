Umfrage Viele Deutsche gegen Aufnahme von Flüchtlingskindern

In verschiedenen deutschen Städten demonstrierten am Samstag laut Medienberichten Tausende Menschen für mehr Unterstützung und Solidarität mit Flüchtlingen sowie die Aufnahme von Schutzsuchenden in Deutschland. Dazu aufgerufen hatte die Initiative "Seebrücke".

"Seebrücke"-Demo in Hamburg Bildrechte: dpa

Große Aktionen gab es in Hamburg, Frankfurt, Berlin und Freiburg. Demos waren auch in Leipzig und Weimar angekündigt. Die Spitzen der großen Koalition wollten am Samstagabend im Bundeskanzleramt unter anderem über die Zustände an der türkisch-griechischen Grenze und eine mögliche Aufnahme von Flüchtlingen beraten.



Die Lage an der Grenze der Türkei zum EU-Land Griechenland spitzte sich am Samstag weiter zu. Medienberichten zufolge gingen Sicherheitskräfte beider Länder gewaltsam mit Tränengas und Rauchbomben gegen Flüchtlinge vor, um sie am Grenzübertritt zu hindern. Die türkische Regierung hatte in dieser Woche syrische Flüchtlinge aufgerufen, nach Europa zu ziehen.