Die unterschiedlichen Haltungen zur EU-Politik zeigten sich in den parteipolitischen Präferenzen: Verunsicherte Bürger äußerten in der Befragung tendenziell häufiger Sympathien für rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien wie Rassemblement National in Frankreich, AfD in Deutschland oder Lega in Italien. Diese Gruppe kritisiert den EU-Kurs, die Arbeitsweise in Brüssel und sieht generell Bürgeranliegen vernachlässigt.