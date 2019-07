Umfrage Hartz IV wird Negativ-Image nicht los

Lediglich ein Drittel stimmt der Aussage zu, Hartz IV habe zu Wirtschaftswachstum und geringerer Arbeitslosigkeit beigetragen. Konkret bejahten 33 Prozent die These, Hartz IV habe die Arbeitslosenzahlen gesenkt, 34 Prozent die, dass Deutschland ohne Hartz IV wirtschaftlich heute nicht so gut dastehen würde.

Die Solidarität mit Hartz IV-Empfängern hat aber auch klare Grenzen. Nahezu alle Befragten (94 Prozent) sprachen sich dafür aus, dass einer, der arbeitet, mehr in der Tasche haben müsse, als einer, der nicht arbeitet.

Die nach dem VW-Manager Peter Hartz benannten Arbeitsmarktreformen wurden 2003 bis 2005 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung eingeführt. Zu ihnen gehört u.a. das Hartz IV genannte Arbeitslosengeld II, welches nicht mehr an das frühere Einkommen gebunden ist und lediglich ein soziokulturelles Existenzminimum sichern soll.



In Deutschland gibt es nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit rund 5,8 Millionen Menschen, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, im Westen sind es 4,4 Millionen, im Osten 1,4 Millionen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind es insgesamt 640.000.