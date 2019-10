Jeder vierte Deutsche hegt nach einer Studie des Jüdischen Weltkongresses antisemitische Gedanken. Laut der vor zweieinhalb Monaten durchgeführten Befragung, über die nun die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtete , denken 27 Prozent aller Deutschen und 28 Prozent einer als "Elite" kategorisierten Bevölkerungsgruppe antisemitisch. 41 Prozent vertreten demnach sogar die Meinung, Juden redeten zu viel über den Holocaust, also den Völkermord der Nationalsozialisten an den europäischen Juden (1941 bis 1945).

Hakenkreuz-Schmiererei auf einer jüdischen Gedenkstätte in Berlin. Bildrechte: dpa

Dem "SZ"-Bericht zufolge behaupteten 28 Prozent der von den Autoren der Studie als "Elite" bezeichneten Umfrageteilnehmer, Juden hätten "zu viel Macht in der Wirtschaft". 26 Prozent der "Elite" attestieren Juden außerdem "zu viel Macht in der Weltpolitik". Zur sogenannten Elite zählten die Studienautoren Hochschulabsolventen mit einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Euro.



Weiter ergab die Befragung laut dem Zeitungsbericht, dass fast die Hälfte (48 Prozent) der 1.300 Studienteilnehmer behaupteten, Juden verhielten sich loyaler zu Israel als zu Deutschland. Zwölf Prozent aller Befragten gaben zudem an, Juden trügen die Verantwortung für die meisten Kriege auf der Welt. 22 Prozent stimmten der Aussage zu, Juden würden wegen ihres Verhaltens gehasst.