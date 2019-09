Es geht um das Namensschild auf der Uniform oder eine personenbezogene Nummer, die Polizisten vorne oder auf dem Rücken tragen. Neun Bundesländer – darunter Brandenburg – haben bereits eine solche Kennzeichnung ihrer Polizeibeamten eingeführt. Zwei Bundesländer stellen es ihren Beamten frei, eine Kennzeichnung zu tragen. Die restlichen fünf Bundesländer haben keine Kennzeichnungspflicht. Während in Hamburg derzeit eine Einführung geplant ist, wird sich in Sachsen erst einmal nichts ändern. Das im Januar 2020 in Kraft tretende Gesetz zur Neustrukturierung des Polizeirechts des Freistaates Sachsen sieht eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten nicht vor.